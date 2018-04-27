«Кубань» может стать банкротом, долги клуба — от 2 до 4 млрд рублей

В краснодарской «Кубани» будет запущен процесс банкротства по окончании текущего сезона ФНЛ. Долги клуба составляют от двух до четырех миллиардов рублей.

В Палате РФС по разрешениям споров лежит много заявлений от бывших игроков команды, а дело экс-тренера кубанцев Дана Петреску рассматривалось уже дважды, но каждый раз откладывалось. В ином случае с «Кубани» уже сняли бы 6 очков, на чем настаивает, опираясь на регламент, румынский специалист. Ранее Петреску обращался в ФИФА, которое приняло его сторону. Палата РФС по разрешениям споров еще в декабре обязала «Кубань» расплатиться с бывшим тренером.

За 4 тура до финиша ФНЛ краснодарцы занимают 9-е место, практически гарантировав себе прописку даже в случае снятия с них 6 очков. Летом клуб может быть воссоздан на новой юридической платформе и начать с ПФЛ, где сейчас выступает вторая команда желто-зеленых.

Информацию о возможном банкротстве «Кубани» приводит.