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У YouTube-блогеров появилось свое полноценное телевидение
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У YouTube-блогеров появилось свое полноценное телевидение 

Ридус 53 минуты назад
Фото: Ридус
В России начал вещание телеканал «Го», ориентированный на молодежь от 10 до 25 лет. В его эфире не будет ни политики, ни набивших оскомину «медийных персонажей». Только путешествия, пранки, обзоры автомобилей, мода, игровые стримы и, разумеется, спорт.
Ведущими нового телеканала станут популярные You-Tube-блогеры. Так, автором и ведущей музыкального проекта «Потопали в ТОП» станет Арина Данилова, пранкер Гусейн гасанов разыграет известных личностей в проекте «Подстава», народный тренер Игорь Войтенко научит качать мышцы и пресс, Бродяга Фишай расскажет, как путешествовать по миру без денег, а Алекс Супер покажет самые страшные места планеты. Вещание осуществляется как на YouTube и в пакетах «Цифрового телевидения ВГТРК».
Сейчас уровень блогеров настолько вырос, что из их контента можно делать действительно качественное телевидение. Кроме того, мы даем возможность всем тем, кто не заходит на YouTube ежедневно, знать, что творится на этой платформе. А для блогеров мы будем полезны тем, что с ними им будет проще расширять свою аудиторию и зарабатывать деньги, рассказал в ходе презентации телеканала генеральный продюсер «Го» Илья Бачурин.
«Уверена, что там будет много всего крутого и интересного, поэтому не забудьте подписаться!» — добавила видеоблогер Мари Сенн.
Стоит отметить, что звездами нового телеканала станут не только уже известные блогеры, но и новые лица. Для того, чтобы пополнить команду «Го», достаточно придумать интересный контент и разместить его на YouTube.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин дал правительству указание разработать дополнительные меры поддержки СМИ, специализирующихся на производстве детских и юношеских передач.
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