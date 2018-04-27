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Делегация Госдумы во главе с Володиным примет участие в работе Совета законодателей в Санкт-Петербурге
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Делегация Госдумы во главе с Володиным примет участие в работе Совета законодателей в Санкт-Петербурге 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
27 апреля делегация Государственной Думы во главе с её Председателем Вячеславом Володиным примет участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации.
В Санкт-Петербурге члены Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации обсудят вопрос реализации Послания Президента парламенту. Заседание традиционно пройдет в День российского парламентаризма в Таврическом дворце. С членами Совета законодателей встретится Президент России Владимир Путин.
На заседаниях Президиума Совета законодателей и Совета законодателей парламентарии обсудят качество медицинской помощи и региональный аспект цифровой экономики, а также вопрос совершенствования законодательной базы системы сельхозстрахования, состояние и проблемы действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия экономическим преступлениям. Кроме того, в этот день состоятся заседания профильных комиссий Совета законодателей.
Справка
Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации — совещательный и консультативный орган, созданный для согласованного законодательного обеспечения реализации госполитики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий палат парламента и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности, а также проработки законодательных инициатив.
В состав Совета законодателей входят главы палат Федерального Собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, главы парламентов субъектов Федерации.
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