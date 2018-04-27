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Матвиенко: чиновников, не отвечающих на запросы депутатов, будут штрафовать
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Матвиенко: чиновников, не отвечающих на запросы депутатов, будут штрафовать 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности работает над совершенствованием такого важнейшего элемента демократии, как парламентский контроль, рассказала в интервью «Парламентской газете» спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она напомнила, что несколько лет назад уже был принят закон, который существенно укрепил полномочия палат Федерального Собрания в этой сфере.
«Однако по-прежнему есть отставание, что негативно сказывается на эффективности применения принятых законов. Считаем, без внесения «точечных» изменений в законодательство о парламентском контроле не обойтись», — сказала председатель Совета Федерации.
Матвиенко также отметила, что в регламенты Государственной Думы и Правительства внесены изменения, обеспечивающие своевременность подготовки подзаконных актов. «На жестком контроле этот вопрос стоит в Совете Федерации — профильные комитеты контролируют сроки их принятия, отчет представляют в Совет палаты», — сказала Валентина Матвиенко.
«В ближайшее время на Совете законодателей будем обсуждать вопрос о разработке модельного закона, регулирующего контрольные полномочия парламентов субъектов Федерации, его применение для обеспечения реализации положений послания Президента Российской Федерации», — добила спикер Совета Федерации
Как отметила Валентина Матвиенко, член Совета Федерации или депутат Государственной Думы выражает политическую волю десятков тысяч граждан и даже целых регионов. «Считаем, что ответственность за нарушения в отношении запросов парламентариев должна быть усилена», — сказала председатель палаты.
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