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Венгер: «Это худший результат для „Арсенала“
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Венгер: «Это худший результат для „Арсенала“ 

Soccer News 45 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничейный результат с «Атлетико» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы.
"Учитывая какую игру мы показали, то это худший результат для нас. Нас остается лишь отправиться в Мадрид в позитивном настроении и завоевать путевку в финал. К сожалению мы позволили сопернику забить гол на выезде. Нам нужно преодолеть разочарование от результата и подготовиться к следующей игре.
Жаль, что нам не удалось обеспечить себе выход в финал, у нас были возможности для этого. Вратарь «Атлетико» сыграл блестяще, а его команда продемонстрировала своё мастерство, реализовав единственный голевой момент", — приводит слова Венгера BBC.
Ответный матч «Атлетико» — «Арсенал» состоится 3 мая.
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