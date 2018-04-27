Обрадович: «Концовка матча с ВЭФом с трудом поддается объяснению» 

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ над рижским ВЭФом (71:69).
"Мы едва сами не проиграли, хотя для этого не было каких-то серьезных причин. Дали сопернику шанс победить, хорошо, что он им не воспользовался. Смазали почти все открытые броски, а то, что происходило в концовке, вообще с трудом поддается объяснению. С нашим опытом мы просто не имеем права так терять мяч, как мы это делали.
Знали, что матч будет важен для обеих команд, но играть в нападении без особых идей тяжело. Не угадывали, как атаковать, кто должен это делать. Получили ужасный результат из-за дуги в первой половине. Кроме того, знали, что Перес очень хороший снайпер, но не предполагали, что он сегодня будет настолько хорош", — сказал Обрадович.
В матче с ВЭФом ”Локомотив-Кубань” проиграл первые две четверти, но. В первом круге краснодарцы также добились победы со счетом 83:70.
Слова Обрадовича приводит.