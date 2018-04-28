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«Турнир восьмерых»: Сантана неожиданно одолел олимпийского чемпиона
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«Турнир восьмерых»: Сантана неожиданно одолел олимпийского чемпиона 

Vringe.com 31 минуту назад
Фото: Vringe.com
KFC Yum! Center, Луисвилл, штат Кентукки, США. Феликс Диас (19-3, 9 КО), олимпийский чемпион из Доминиканской Республики, неожиданно уступил Франсиско Сантане (27-6-1, 12 КО) из США в последнем четвертьфинале «Турнира восьмерых».
Стартовую трёхминутку записал в свой актив Сантана. Американец попросту переработал инертного олимпийца. Во 2-м раунде Диас сумел немного прибавить и даже отметился несколькими неплохими попаданиями.
Тем не менее, Сантана продолжил работать первым номером, оказывал давление на Диаса, диктовал темп поединка. В 6-м раунде американец потряс доминиканца, но и тот ответил увесистыми контр-попаданиями, хотя и проиграл раунд.
В 7-м раунде Диасу почти удалось отправить Сантану в нокдаун, но американец восстановился и неплохо отбоксировал финальные три раунда.
Судейский вердикт: трижды 98:92, 96:94 и 95:95 в пользу Сантаны.
№1 посева выбывает из турнира, а в полуфиналах встретятся Сантана-Соломон и ван Херден-Лоусон.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Сантана-Диас (возможно, появится в скором времени)
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