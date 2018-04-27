​Венгер: «Сегодня мы усложнили себе жизнь»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что его команда могла решить исход противостояния в домашней игре.

"Если смотреть на наше выступление и то, как завершилась игра, то результат можно назвать для нас худшим из возможных. Но мы должны идти дальше с позитивным настроем.

К сожалению, гол в наши ворота пришёл из ниоткуда. Возможно, команда планировала решить все вопросы уже сегодня, но этого не произошло. Их голкипер прекрасно справился со своей работой, а «Атлетико» удалось забить только после длинного паса. Так что дело в нас", — отметил Венгер на послематчевой пресс-конференции.

"Арсеналу" не удалось удержать победный счет — «Атлетико Мадрид» восстановил паритет в концовке встречи усилиями Гризманна. Ответный поединок пройдет 3 мая. Начало в 21:45.