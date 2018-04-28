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Венгер выразил надежду на мирный исход своего противостояния с Моуринью
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Венгер выразил надежду на мирный исход своего противостояния с Моуринью 

Газета.Ru 58 минут назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем давнем противостоянии с тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Я уважаю Моуринью. Вам, журналистам, следует предоставить мне немного покоя в мои последние недели на посту главного тренера «Арсенала» и не подталкивать на какие-либо конфронтации.
Я хочу уйти мирно. Моуринью является великолепным тренером. Я попрощаюсь со всеми. Во Франции мы говорим «au revoir», что означает возможную встречу в будущем", — приводит слова Венгера The Telegraph.
Ранее Венгер может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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