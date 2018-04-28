Венгер выразил надежду на мирный исход своего противостояния с Моуринью

"Я уважаю Моуринью. Вам, журналистам, следует предоставить мне немного покоя в мои последние недели на посту главного тренера «Арсенала» и не подталкивать на какие-либо конфронтации.

Я хочу уйти мирно. Моуринью является великолепным тренером. Я попрощаюсь со всеми. Во Франции мы говорим «au revoir», что означает возможную встречу в будущем", — приводит слова Венгера The Telegraph

Ранее Венгер может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ».