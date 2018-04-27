Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Продолжается турнир прогнозов, 50-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

28 апреля

14:30 Ливерпуль — Сток (АПЛ)

19:30 Суонси — Челси (АПЛ)

21:45 Интер — Ювентус (Серия А)

29 апреля

14:00 Амкар — Спартак (РФПЛ)

16:15 Вест Хэм — Манчестер Сити (АПЛ)

16:30 Зенит — ЦСКА (РФПЛ)

19:00 Фиорентина — Наполи (Серия А)

21:45 Депортиво — Барселона (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!