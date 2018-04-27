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Турнир прогнозов: анонс 50 тура
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Турнир прогнозов: анонс 50 тура 

Soccer News 24 минуты назад
Продолжается турнир прогнозов, 50-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.
28 апреля
14:30 Ливерпуль — Сток (АПЛ)
19:30 Реал — Леганес (Ла Лига)
19:30 Суонси — Челси (АПЛ)
21:45 Интер — Ювентус (Серия А)
29 апреля
14:00 Амкар — Спартак (РФПЛ)
16:15 Вест Хэм — Манчестер Сити (АПЛ)
16:30 Зенит — ЦСКА (РФПЛ)
18:30 Манчестер Юнайтед — Арсенал (АПЛ)
19:00 Фиорентина — Наполи (Серия А)
21:45 Депортиво — Барселона (Ла Лига)
Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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