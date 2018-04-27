Задержанный за нацистский флаг француз заявил, что украл его у фанатов ЦСКА 

15 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА. Встреча в Лионе ознаменовалась беспорядками с участием болельщиков как до, так и во время игры. На этой неделе были арестованы несколько французских фанатов. Один из них в возрасте 23 лет задержан за брошенную в голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева зажигалку. Второй подвергается судебному преследованию за демонстрацию нацистского флага, 42-летний мужчина при этом уверяет: он не знал, что на флаге изображена нацистская эмблема. Во время задержания он объяснил, что украл флаг у болельщиков ЦСКА, а затем размахивал им, чтобы поиздеваться над российскими фанатами. Этот же мужчина подозревается в проявлении расизма, сообщает Le Progrès.
Матч «Лион» — ЦСКА завершился победой московской команды со счетом 3:2.