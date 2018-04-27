Ещё
Задержанный за нацистский флаг француз заявил, что украл его у фанатов ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Задержанный за нацистский флаг француз заявил, что украл его у фанатов ЦСКА 

SPORT24.ru 22 минуты назад
15 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА. Встреча в Лионе ознаменовалась беспорядками с участием болельщиков как до, так и во время игры. На этой неделе были арестованы несколько французских фанатов. Один из них в возрасте 23 лет задержан за брошенную в голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева зажигалку. Второй подвергается судебному преследованию за демонстрацию нацистского флага, 42-летний мужчина при этом уверяет: он не знал, что на флаге изображена нацистская эмблема. Во время задержания он объяснил, что украл флаг у болельщиков ЦСКА, а затем размахивал им, чтобы поиздеваться над российскими фанатами. Этот же мужчина подозревается в проявлении расизма, сообщает Le Progrès.
Матч «Лион» — ЦСКА завершился победой московской команды со счетом 3:2.
SPORT24.ru: последние новости
Моуринью: «Я продал Салаха из «Челси»? Это ложь. Я его купил» Эль-Шаарави: «Салах за последние месяцы вырос в геометрической прогрессии» Экс-начальник «Локомотива»: «Глушакова в Миллерово не научили уходить по-мужски»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли крупное поражение россиянам69
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную1
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»262
«Атлетико» без тренера выстоял перед «Арсеналом»1
Липницкая удивила откровенным фото11
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение