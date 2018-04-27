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«Интер» продал все билеты на матч с «Ювентусом» за рекордные для серии А деньги
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«Интер» продал все билеты на матч с «Ювентусом» за рекордные для серии А деньги 

Советский спорт 1 час назад
«Продано 78328 билетов на игру с „Ювентусом“. Клуб выручил более пяти миллионов евро, что является абсолютным рекордом для итальянского футбола», — говорится в твиттере черно-синих.
Con 78.328 spettatori #InterJuventus è sold out! 🙌 Oltre 5 milioni di incasso, record assoluto per il calcio italiano. Grazie #InterFans, #forzaInter! ⚫️🔵
— Inter (@Inter) 26 апреля 2018 г.
За четыре тура до окончания чемпионата «Ювентус» с 85-ю очками лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко «Наполи», а «Интер» расположился на пятой строчке, имея в активе 66 очков и отставая на одно очко от «Ромы» и «Лацио».
Напомним, матч «Интер» — «Ювентус» состоится в субботу, 28 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.
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