«Интер» продал все билеты на матч с «Ювентусом» за рекордные для серии А деньги

«Продано 78328 билетов на игру с „Ювентусом“. Клуб выручил более пяти миллионов евро, что является абсолютным рекордом для итальянского футбола», — говорится в твиттере черно-синих.

Con 78.328 spettatori #InterJuventus è sold out! 🙌 Oltre 5 milioni di incasso, record assoluto per il calcio italiano. Grazie #InterFans, #forzaInter! ⚫️🔵

— Inter (@Inter) 26 апреля 2018 г.

За четыре тура до окончания чемпионата «Ювентус» с 85-ю очками лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко «Наполи», а «Интер» расположился на пятой строчке, имея в активе 66 очков и отставая на одно очко от «Ромы» и «Лацио».

Напомним, матч «Интер» — «Ювентус» состоится в субботу, 28 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.