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Арсен Венгер: «Результат получился не по игре, „Арсенал“ может винить только себя»
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Арсен Венгер: «Результат получился не по игре, „Арсенал“ может винить только себя» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после ничьей с «Атлетико»​ в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1) заявил, что результат встречи получился не по игре. По мнению французского специалиста, «канониры» за упущенную победу могут винить только себя. — Не стоит обращать внимание на статистику, — цитирует пресс-служба УЕФА Венгера. — Надо смотреть на игру. Знаем, что можем забивать мячи где угодно. Мы показали тот футбол, который хотели показать, но результат получился не по игре. «Атлетико» прекрасно обороняется, поэтому мы знали, что нужно реализовывать свои моменты. Как только повели в счете, поставили перед собой задачу не пропустить после длинного паса. Только таким образом «Атлетико» мог забить гол.
Мы можем винить только себя. 1:0 — прекрасный результат для домашнего матча. Нужно было только не пропустить. Допустили ошибку. Мы это уже проходили. На душе остался осадок. Мы могли уже сегодня гарантировать себе финал, но недостаточно хорошо реализовывали свои моменты и, к сожалению, пропустили мяч на своем поле.
Нельзя винить кого-то конкретно в том, что произошло. Вся команда разочарована и подавлена. Сейчас нужно как можно быстрее пережить эту неудачу. Только потом можно будет думать об ответном матче. Знаем, что мы должны делать в ответном матче. Нам нечего терять. Надо играть на победу.
Наши болельщики были на высоте. Лучшего нельзя и желать. Но мы подвели их, пропустив на своем поле.
Арсенал — Атлетико
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