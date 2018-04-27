«Локомотив» организует показ гостевого матча с «Краснодаром» на арене в Черкизово

Руководство московского «Локомотива» организует для болельщиков, которые не смогут поддержать лично команду на выездном матче 28-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара», трансляцию встречи на большом экране стадиона «красно-зеленых» в Черкизово, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет в понедельник, 30 апреля, в Краснодаре на стадионе «черно-зеленых» и начнется в 19:00 мск. В случае победы железнодорожники досрочно гарантируют себе золотые медали чемпионата России-2017/18.

"Трансляцию с прямыми включениями с бровки поля и послематчевой пресс-конференцией мы покажем на большом экране на площади у «РЖД Арены»! Приходите на стадион за час до начала игры — в 18:00. Специально для вас мы приготовим удобные лежаки, вкусные угощения и конкурсы, а на случай непогоды — бесплатные дождевики", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Локомотив" за три тура до окончания сезона лидирует в таблице РФПЛ с 57 очками в активе, обгоняя на шесть очков ближайшего преследователя — московский ЦСКА.