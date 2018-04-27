Сыновья Симеоне эмоционально отпраздновали гол «Атлетико» в ворота «Арсенала»

Джанлука и Джулиано Симеоне — сыновья главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне — разместили в соцсетях видео, на котором они эмоционально празднуют гол мадридской команды в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Арсеналом».

”Не пытайтесь понять”, — подписал Джанлука Симеоне видео, опубликованное в «Твиттере».