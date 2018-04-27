Трамп и Макгилл последними вышли во второй раунд чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде завершились матчи первого раунда чемпионата мира по снукеру. В заключительный день стартовой стадии соревнований финалист чемпионата мира-2011 Джадд Трамп в упорной борьбе переиграл своего соотечественника Криса Уокелина со счётом 10:9. Следующим оппонентом 28-летнего бильярдиста станет ещё один представитель Англии Рики Уолден.

Шотландец Энтони Макгилл взял верх над валлийцем Райаном Дэем — 10:8 и во втором раунде встретится с китайцем Динем Цзюньхуэем.

Стадия 1/8 финала завершится 30 апреля.