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Трамп и Макгилл последними вышли во второй раунд чемпионата мира по снукеру
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Трамп и Макгилл последними вышли во второй раунд чемпионата мира по снукеру 

Чемпионат.com 1 час назад
В Шеффилде завершились матчи первого раунда чемпионата мира по снукеру. В заключительный день стартовой стадии соревнований финалист чемпионата мира-2011 Джадд Трамп в упорной борьбе переиграл своего соотечественника Криса Уокелина со счётом 10:9. Следующим оппонентом 28-летнего бильярдиста станет ещё один представитель Англии Рики Уолден.
Шотландец Энтони Макгилл взял верх над валлийцем Райаном Дэем — 10:8 и во втором раунде встретится с китайцем Динем Цзюньхуэем.
Стадия 1/8 финала завершится 30 апреля.
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