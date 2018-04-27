Симеоне назвал невероятной игру «Атлетико» вдесятером под давлением

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает невероятным то, как его подопечные справились с давлением, играя с «Арсеналом» вдесятером 80 минут. Об этом сообщает «Советский спорт».

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"Очень тяжело играть на выезде против «Арсенала»: потрясающий стадион, великолепный тренер, а мы остаемся вдесятером. То, как играли и справились с давлением игроки «Атлетико» было невероятно, а наши болельщики добавили нам страсти своей позитивной энергией.

Лучший способ описать этот матч — выживание в Лиге Европы. Футболисты «Атлетико» проделывают фантастическую работу уже много лет. На таком стадионе, при таком атакующем футболе «Арсенала», команда сражалась каждую минуту матча. Это самое прекрасное, что есть в футболе", — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА

Первый матч завершился ничьей. Ответный поединок пройдет 3 мая в Мадриде.