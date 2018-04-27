Ещё
Фанаты окружили машину Товена после матча с «Зальцбургом». Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты окружили машину Товена после матча с «Зальцбургом». Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Марселя» Флориан Товен столкнулся с трудностями после матча 1/2 финала Лиги Европы против «Зальцбурга» (2:0). Фанаты окружили машину игрока, на которой он хотел уехать домой после игры. Болельщики благодарили француза за игру и громко скандировали его фамилию. Через несколько минут при помощи работников службы безопасности Товен смог уехать.
La fête continue un peu à Marseille avec Florian Thauvin qui peine un peu a quitter le Vélodrome 😅 pic.twitter.com/eNoalNdUmQ
— Goal France (@Goal_com_France) 26 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Диего Симеоне: "Ни с кем в "Арсенале" переговоры не вел" Лукас Окампос: "Сыграть в финале - мечта каждого игрока "Марселя", но пока рано об этом думать" Вице-президент KBU — об уходе Аввакумовой из сборной: "Мне жаль, что так случилось"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»262
Американцы нанесли крупное поражение россиянам69
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение