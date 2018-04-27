Прогноз на матч Леванте — Севилья: насколько ярко откроется очередной тур Ла Лиги

«Леванте» — «Севилья». Прогноз на матч 35-го тура испанской Ла Лиги (27.04.2018, 22:00 мск).

Программа 35-го тура испанской Примеры будет открыта в пятницу на «Сьюдад де Валенсия», где местный «Леванте» постарается окончательно обеспечить себе сохранение прописки в элитной лиге в домашнем матче с «Севильей». Но севильцы, терпящие в последнее время неудачу за неудачей, также настраиваются только на победу, так что поединок обещает получиться очень интересным. Букмекеры здесь отдают предпочтение гостям, оценив их победу коэффициентом 1.98.

Команда

"Севилья"

41:52 "Леванте"

32:49 "Леванте"

"Леванте" просто великолепно проводит для себя концовку сезона. В начале марта команду возглавил Пако Лопес, который сотворил просто чудесное преображение «лягушек». На момент его прихода валенсийцы имели в чемпионате 15-матчевую безвыигрышную серию и уверенно шли к возвращению в Сегунду, но в семи турах при Лопесе «Леванте» набрал 16 очков — это всего лишь на 1 очко меньше чем у «Барселоны» и "Реала" за тот же период. Остановить «лягушек» удалось только «Атлетико», который разгромил из в Мадриде со счётом 3:0. Но после этого «Леванте» вырвал победу в домашнем матче с «Малагой» (1:0), а в прошлом туре в гостях расправился в Бильбао с «Атлетиком» (3:1).

"Севилья"

У «Севильи» же дела обстоят очень плохо в Ла Лиге, где команда набрала лишь 3 очка в последних шести турах, ни разу при этом не выиграв. Хотя в последних двух турах команда Винченцо Монтеллы и не проиграла, сыграв вничью дома с «Вильярреалом» (2:2) и в гостях с «Депортиво» (0:0). Понятно, что андалузцы были сконцентрированы на борьбе в Лиге чемпионов, где вылетели в бою от мюнхенской «Баварии» (1:2, 0:0) на стадии 1/4 финала. Но всё равно результат удручающий, который не соответствует статусу клуба. Был у севильцев порадовать своих болельщиков завоеванием трофея Кубка Короля, но в прошлую субботу севильцы с треском проиграли финал «Барселоне» (0:5). Но несмотря на всё это, в «Севилье» выражают поддержку Монтелле, и даже продлили с итальянским специалистом контракт, отмечая, что план минимум на сезон он выполнил, гарантировав команде путёвку в Лигу Европы (в Испании путёвку выдаётся финалисту Кубка, в случае если обладатель трофея вышел в еврокубки через Ла Лигу).

Под вопросом: Себастьен Коршья.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Российское телевидение не покажет матч «Леганес» — «Севилья». О его событиях можно будет узнавать в прямой текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru. Либо же нужно искать иностранные спутниковые каналы, которые будут транслировать эту встречу. Кстати, матч будет показан на украинском канале «Футбол 2».

Статистика личных встреч

"Леванте" проиграл почти половину предыдущих матчей с «Севильей», о чём говорит статистика личных встреч: +6=9-14, разница мячей — 30:52. «Лягушки» в последний раз обыгрывали севильцев в январе 2014-го года, причём это было на выезде, а дома «Леванте» не выигрывал у «Севильи» уже более пяти лет. Хотя в последних пяти матчах андалузцы побеждали лишь дважды, а остальные 3 встречи заканчивались вничью. Как раз ничьей 0:0 закончился матч первого круга в нынешнем сезоне на «Рамон Санчес Писхуан».

Интересные факты

"Леванте" в последних семи турах набрал 16 очков — это четвёртый результат в лиге;

"Леванте" имеет 3-матчевую победную серию в домашних матчах (+3=0-0, 5:2);

В 11-ти из последних 13-ти домашних матчей в чемпионате «Леванте» пропускал;

"Леванте", наряду с «Атлетиком», является самой компромиссной командой чемпионата — 13 ничьих;

Почти 44% своих голов в чемпионате «Леванте» забивает в последнюю 15-минутку матчей;

В пяти из последних шести очных матчей «Леванте» и «Севильи» проходила ставка «Обе команды забьют»;

"Севилья" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Леванте» (+2=3-0, 7:4);

"Севилья" имеет 8-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах (+0=4-4, 6:17). В шести из этих матчей севильцы пропускали не менее двух голов;

"Севилья" не забивала в последних трёх выездных матчах.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"