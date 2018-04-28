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«Севилья» проиграла «Леванте»
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«Севилья» проиграла «Леванте» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Фото: Soccer News
«Леванте» обыграл «Севилью» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 2:1. Победный мяч на счету полузащитника Жозе Моралеса.
Чемпионат Испании
Лига 1  35-й тур  "Леванте" — «Севилья» — 2:1 (1:1)
Голы: Рохер, 11 (1:0). Фернандес, 16 (1:1). Моралес, 74 (2:1).
"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Робер, Кампанья, Моралес (Педро Лопес, 81), Лукич (Чема, 86), Барди, Рохер (Хасон, 62), Боатенг.
"Севилья": Сория, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Сарабия, Васкес (Лаюн, 73), Гайс, Нолито (Рамирес, 59), Фернандес (Муриэль, 71).
Предупреждения: Луна, 77. Сарабия, 87.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
27 апреля. Валенсия. Стадион «Ciutat de Valencia».
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