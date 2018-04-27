Краневиттер: меня всё устраивает в «Зените», надеюсь попасть на ЧМ-2018

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о стремлении попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира в России, а также рассказал об адаптации в клубе.

«Я каждый день работаю с целью попасть на чемпионат мира. Сейчас у нас очень конкурентоспособная сборная.

Чувствую себя комфортно в «Зените». Я регулярно выхожу на поле и нахожусь в хорошем тонусе.

Конечно, есть определенное волнение в ожидании окончательной заявки на чемпионат мира. Но я понимаю, что многое зависит от меня самого и того, как я играю в «Зените, — цитирует Краневиттера El Intransigente.