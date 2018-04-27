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Краневиттер: меня всё устраивает в «Зените», надеюсь попасть на ЧМ-2018
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Краневиттер: меня всё устраивает в «Зените», надеюсь попасть на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о стремлении попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира в России, а также рассказал об адаптации в клубе.
«Я каждый день работаю с целью попасть на чемпионат мира. Сейчас у нас очень конкурентоспособная сборная.
Чувствую себя комфортно в «Зените». Я регулярно выхожу на поле и нахожусь в хорошем тонусе.
Конечно, есть определенное волнение в ожидании окончательной заявки на чемпионат мира. Но я понимаю, что многое зависит от меня самого и того, как я играю в «Зените, — цитирует Краневиттера El Intransigente.
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