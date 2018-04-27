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Блестящий сейв Облака позволил «Атлетико» избежать поражения от «Арсенала»
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Блестящий сейв Облака позволил «Атлетико» избежать поражения от «Арсенала» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Атлетико» Ян Облак удостоился комплиментов со стороны партнеров по команде и болельщиков после первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом». Игра в Лондоне завершилась со счетом 1:1, с 10-й минуты «Атлетико» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Шиме Врсалько.
Наибольшее впечатление на зрителей произвел сейв Облака в концовке игры, через несколько минут после того, как Антуан Гризманн сделал счет равным. Аарон Рэмзи с близкого расстояния наносил удар головой угол после подачи Александра Ляказетта, однако Облак сумел среагировать, дотянуться до мяча и отразить удар соперника.
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