«Локомотив» организует трансляцию матча с «Краснодаром» у «РЖД Арены»

Руководство «Локомотива» организует для фанатов трансляцию на большом экране матча 28-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» будет принимать московский клуб, сообщается на официальном сайте «Локо».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет в понедельник, 30 апреля. «Железнодорожники» могут досрочно гарантировать себе золотые медали чемпионата в случае победы.

«Трансляцию с прямыми включениями с бровки поля и послематчевой пресс-конференцией мы покажем на большом экране на площади у «РЖД Арены». Приходите на стадион за час до начала игры — в 18:00. Специально для вас мы приготовим удобные лежаки, вкусные угощения и конкурсы, а на случай непогоды — бесплатные дождевики», — говорится в сообщении пресс-службы.