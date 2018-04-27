«Локомотив» покажет гостевой матч с «Краснодаром» на «РЖД Арене»

«Трансляцию с прямыми включениями с бровки поля и послематчевой пресс-конференцией мы покажем на большом экране на площади у „РЖД Арены“. Приходите на стадион за час до начала игры — в 18:00.

Специально для вас мы приготовим удобные лежаки, вкусные угощения и конкурсы, а на случай непогоды — бесплатные дождевики», — говорится на официальном сайте железнодорожников.

Напомним, матч «Краснодар — „Локомотив“ состоится в понедельник, 30 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени. Победа „Локомотива“ в этом матче принесет команде титул чемпиона России.