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«Локомотив» покажет гостевой матч с «Краснодаром» на «РЖД Арене»
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«Локомотив» покажет гостевой матч с «Краснодаром» на «РЖД Арене» 

Советский спорт 1 час назад
«Трансляцию с прямыми включениями с бровки поля и послематчевой пресс-конференцией мы покажем на большом экране на площади у „РЖД Арены“. Приходите на стадион за час до начала игры — в 18:00.
Специально для вас мы приготовим удобные лежаки, вкусные угощения и конкурсы, а на случай непогоды — бесплатные дождевики», — говорится на официальном сайте железнодорожников.
Напомним, матч «Краснодар — „Локомотив“ состоится в понедельник, 30 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени. Победа „Локомотива“ в этом матче принесет команде титул чемпиона России.
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