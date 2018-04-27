Илья Воробьев: «С составом на чемпионат мира примерно определились»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России​ Илья Воробьев после поражения от Финляндии в матче Евротура (2:3 Б) посетовал на реализацию моментов. Также он рассказал, что тренерский штаб почти уже определился с составом на чемпионат мира-2018.

— Из позитивного: мы сравняли счет в третьем периоде, проявили характер, — цитирует пресс-служба ФХР Воробьева. — Моменты надо реализовывать на этом уровне. Будем работать.

— С чем связано такое количество удалений?

— Да, действительно много удалений, особенно связанных с игрой высоко поднятой клюшкой. Будем исправлять.

— Тихонов приболел, поэтому не играл.

— Что с Кириллом Капризовым​?

— Ему надо восстановиться, у него пока очень среднее восстановление. Может быть, только в третьей игре выйдет.

— Вам понравилось, как сегодня играла казанская связка Галиев — Ткачев?

— Да, неплохо. Галиев вообще ни разу не вызывался в сборную и первый гол забил, но опять же ребята только несколько дней назад закончили играть, поэтому сил у них не так много.

— Определились уже с составом на чемпионат мира?

— Примерно определились, но у нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем смотреть день за днем.

Россия проиграла Финляндии на Евротуре. Это четвертое поражение при Воробьеве