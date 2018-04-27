Илья Воробьев: С составом на ЧМ примерно определились, но у нас тут каждый день сюрпризы

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев — о поражении от Финляндии (2:3 Б) в стартовом матче на Шведских играх в рамках Еврохоккейтура.

— Из позитивного: мы сравняли счет в третьем периоде, проявили характер, — приводит слова Воробьева официальный сайт ФХР. — Моменты надо реализовывать на этом уровне. Будем работать.

— С чем связано такое количество удалений? — Да, действительно много удалений, особенно связанных с игрой высоко поднятой клюшкой. Будем исправлять.

— Определились уже с составом на чемпионат мира? — Примерно определились, но у нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем смотреть день за днем.

— Вам понравилось, как сегодня играла казанская связка Галиев — Ткачев? — Да, неплохо. Галиев вообще ни разу не вызывался в сборную и первый гол забил, но опять же ребята только несколько дней назад закончили играть, поэтому сил у них не так много.