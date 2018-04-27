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Лебедев: надо подать коллективный иск, чтобы с нас сняли все претензии
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Лебедев: надо подать коллективный иск, чтобы с нас сняли все претензии 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому был оправдан российский лыжник Александр Легков.
«Теперь пора действовать российской стороне. Я уже выступил с предложением о первом шаге. Необходимо создать комиссию в Госдуме, чтобы отследить и выявить все публикации в западных СМИ, которые были направлены против наших спортсменов на основе заявлений Григория Родченкова. После этого подать на них в суд.
Примеры положительных решений по таким процессам мы уже имеем. Например, недавно президент республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов подал в суд, выиграл дело, а The Washington Post и ещё ряд авторитетных западных изданий принесли ему извинения, не говоря уже о финансовой компенсации. Нам важна не финансовая составляющая, главное — это восстановление честного имени наших спортсменов и всего спорта в России.
Второй шаг, пусть все федерации спорта и спортсмены подадут коллективный иск, чтобы с нас сняли все претензии. Пусть вернут медали, восстановят права и дадут право на ближайшей летней Олимпиаде всей сборной России принять участие в Играх», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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