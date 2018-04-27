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Главный тренер «Жальгириса» с трудом сдержал слезы на последних секундах матча
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Главный тренер «Жальгириса» с трудом сдержал слезы на последних секундах матча 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер литовского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс с трудом сдержал слезы на последних секундах основного времени четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги с греческим «Олимпиакосом». Об этом сообщает «Советский спорт».
42-летний специалист, четыре раза побеждавший в Евролиге в качестве игрока, с трудом сдерживал эмоции, когда французский форвард «Жальгириса» Аксель Тупан исполнял заключительные в поединке штрафные броски, оформившие первый с 1999 года выход литовского клуба в «Финал четырех».
Встреча завершилась со счетом 101:91. Победа позволила литовской команде выйти в «Финал четырех».
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