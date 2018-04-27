Главный тренер «Жальгириса» с трудом сдержал слезы на последних секундах матча

Главный тренер литовского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс с трудом сдержал слезы на последних секундах основного времени четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги с греческим «Олимпиакосом». Об этом сообщает «Советский спорт».

42-летний специалист, четыре раза побеждавший в Евролиге в качестве игрока, с трудом сдерживал эмоции, когда французский форвард «Жальгириса» Аксель Тупан исполнял заключительные в поединке штрафные броски, оформившие первый с 1999 года выход литовского клуба в «Финал четырех».

Встреча завершилась со счетом 101:91. Победа позволила литовской команде выйти в «Финал четырех».