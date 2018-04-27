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Самая сексуальная биатлонистка мира продемонстрировала свой новый купальник
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Самая сексуальная биатлонистка мира продемонстрировала свой новый купальник 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала свою фотографию в новом купальнике после отдыха на одном из пляжей острова Вулькано в Италии, передает "Советский спорт".
Спортсменка разместила фотографию в своем инстаграме.
Вирер является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2014 и 2018 года. Также в ее карьере имеются две бронзовые награды чемпионата мира 2013 и 2015 года и серебро мирового первенства 2016 года.
Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о порванном купальнике перед заплывом на 50 метров на чемпионате России.
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