Халк: «Месси — волшебник, а Роналду — машина, запрограммированная для футбола»

«Месси и Роналду — две звезды, два феномена. Цифры говорят за них в последние годы. Они доминируют. Все понимают, каким качеством обладает Месси. Он гений, футбольный волшебник. Лионель проделывает то, чего никто от него не ждет. Он заслуживает уважения за эту футбольную историю, которую создает.

Для меня Роналду — это пример профессионала. Португалец является совершенным игроком, однако он тяжело работал ради этого. Он продолжает становиться лучше с каждым годом. Он заслуживает уважения за то, что сделал в футболе.

Разница между Роналду и Месси заключает в том, кого из них вы выберете. Лично я выберу обоих. Месси — это чистая магия. Он родился с даром. Роналду — совершенный игрок, машина, которая была запрограммирована для футбола», — приводит слова Халка Goal.