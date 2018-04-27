Гималайский медведь сделал селфи на фотоловушку

На кадрах видно, как медведь ходит по поваленному дереву, после чего подходит к камере вплотную и едва не проглатывает ее.

В национальном парке «Земля леопарда» гималайский медведь запечатлел себя на фотоловушку.

Камера была установлена над узкой расщелиной, через которую проложен созданный природой мост. Специалисты знали, что удобное для перехода оврага место может привлечь сюда диких зверей, в том числе редких дальневосточных леопардов. Однако во время работы фотоловушки бревном воспользовалась не грациозная кошка, а упитанный медведь.

На кадрах видно, как медведь ходит по поваленному дереву, после чего подходит к камере вплотную и едва не проглатывает ее.