Морган Сансон: «Марселю» немного повезло, но везение — это часть футбола"

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон после победы над «Зальцбургом» в матче 1/2 финала Лиги Европы (2:0) признал, что его команде немного повезло. Также он выделил игру вратаря своей команды Йоана Пеле​.

— Разницу сделал наш подход, мы боролись друг за друг, все вместе атаковали и защищались, — цитирует Goal Сансона. — Также нам немного повезло, так как у соперника был шанс сделать счет 2:1, но везение — часть футбола. Нам помогли свои болельщики, они гнали нас вперед, но нужно оставаться спокойными, так как впереди все еще есть ответный матч. Важную роль сегодня сыграл наш вратарь, и я очень рад, что он сделал несколько классных спасений.

Марсель — Зальцбург