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Олег Браташ: Стараемся пропустить через олимпийскую сборную максимальное количество игроков
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Олег Браташ: Стараемся пропустить через олимпийскую сборную максимальное количество игроков 

Советский спорт 37 минут назад
— Победой мы всегда довольны, ведь за этим команды и выходят на лед, — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР. — Если она была завоевана — уже хорошо, ну а все остальное — рабочие моменты, которыми мы будем заниматься в рабочем порядке.
— Сочетания звеньев уже установлены? — Они могут ротироваться. На каждый сбор, на каждый турнир у нас совершенно новый состав — это нормально, так и должно быть. Мы стараемся охватить и пропустить через олимпийскую сборную максимальное количество игроков. Поэтому, разумеется, в игровых сочетаниях могут происходить любые изменения.
— Вы сыграете три матча за три дня. Насколько это удобно и полезно? — Все команды находятся в равных условиях. Но для игроков это сложно, в первую очередь, физически. На них накладывается приличная нагрузка: играть даже два дня подряд очень сложно, ну а три — тем более. Но в таких условиях тоже многое проверяется: когда уже нет сил, на первый план выходит мышление и мастерство игроков. Поэтому в любой ситуации, в том числе и в этой, посмотреть на ребят и оценить их очень полезно.
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