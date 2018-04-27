Обязателен ли обеденный перерыв?

Работаю продавцом-консультантом 12 часов в день, а начальник запрещает уходить на обед, вплоть до увольнения. Разве это законно?

— Время обеденного перерыва устанавливается правилами внутреннего распорядка предприятия. Однако оно независимо от рабочего режима сотрудника не должно быть меньше 30 минут. Кроме того, человек вправе сам решать, на что потратить это время. А вот отказать в обеде работодатель не имеет права. В таких случаях работник может обратиться с жалобой в Федеральную инспекцию труда, в профсоюз, а также в суд.