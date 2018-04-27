«Ливерпуль» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 28 апреля

«Ливерпуль»

Главный конкурент «мерсисайдцев» в борьбе за третье место «Тоттенхэм» имеет на одну игру меньше и, в случае победы в этом запасном матче, сравняется с «Ливерпулем» по очкам.

Все потому, что в последнем туре против «Вест Бромвича» Клоп ожидаемо дал отдохнуть основным исполнителям. Даже резервисты смогли забить два гола и держать свои ворота на замке до 79-й минуты. Однако настырность хозяев (9 ударов, 5 — в створ) была вознаграждена двумя забитыми. Итог — 2:2.

Такая потеря очков может помешать «красным» в перспективе, ведь впереди еще матч против «Челси», в то время как у «Тоттенхэма» самый серьезный соперник на финише — это «Лестер».

Календарь и таблица АПЛ На неделе «Ливерпуль» феерично обыграл «Рому» 5:2. Мы хотим обратить внимание не на атаку «мерсисайдцев», а на их защиту. Ведь снова пропущенные голы припали на завершающие минуты поединка — 81-я и 85-я. Это сходно с общей статистикой «красных» в АПЛ: больше всего голов «Ливерпуль» пропустил в период 76-90+ минуты — 12 голов из 37-ми.

«Сток Сити»

Однако утверждать, что «гончары» точно забьют не беремся, ведь на своем поле «Ливерпуль» пропустил всего десять голов, а «Сток Сити» на выезде забил только 13 мячей в 17-ти поединках.

Касательно результатов матчей, то последняя победа команды Пола Ламберта была еще в январе, а последняя победа на выезде так и вовсе в конце октября. Последний раз «Сток» уходил с поля без пропущенных голов семь туров назад.

Последний матч подопечных Ламберта подтвердил тенденцию к следующему. Начиная с конца февраля, «гончары» вторые таймы проводят слабее первых. Однако не в плане собственной атаки — тут оба тайма примерно одинаковы, а в плане расположения на поле и способности быстро сжиматься в кулак при переходе в оборону.

Так, если в первом тайме матчей с «Вест Хэмом» (1:1) и «Арсеналом» (0:3) соперники «Стока» наносили соответственно 6 и 7 ударов, то во второй половине игры — 12 и 17 ударов.

Прогноз

Думаем, Клопп в какой-то мере опять даст основке отдохнуть. Тем более, что свежая потеря (Окслейд-Чемберлен) навевает страх остаться без качественного подхвата. Очень вероятно, что «Сток Сити» забьет. Если это случится, то непременно во втором тайме, когда «мерсисайдцы» будут расслабленными.

«Красные», наоборот, острее начнут с первых минут. Потому есть резон поставить на «1 тайм: П1 + Сток не забьет» за 1,74.