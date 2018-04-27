Встреча с тонущими «гончарами»: «Ливерпуль» принимает «Сток Сити»

«Ливерпуль» — «Сток Сити»

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль)

Открывается 36-й тур чемпионата Англии матчем на «Энфилде», где встретятся «Ливерпуль» и «Сток Сити». Совершенно разные цели у команд на остаток сезона: «гончары» еще цепляются за последнюю возможность сохранить прописку в Премьер-Лиге, в то время как мерсисайдцы больше сконцентрированы на еврокубках. Встреча первого круга состоялась прошлой осенью и завершился разгромной победой «красных» (3:0), однако тяжелый график и возможная ротация в стане «Ливерпуля» определенно оставляет шансы на успех подопечным Ламберта.

Мерсисайдцы сейчас находятся в одном шаге от финала Лиги Чемпионов — после домашней виктории над «Ромой» со счетом 5:2 выезд в Италию грозит стать простой формальностью. Первый матч этих команд особой интриги не получил: подопечные Клоппа практически размазали волков по газону «Энфилда». А «практически», потому что в концовке поединка «Ливерпуль» умудрился пропустить дважды, оставив тем самым хоть какие-то шансы римлянам.

Ответный матч состоится через 4 дня после игры с «гончарами», так что наставнику «красных» придется заняться ротацией. Хотя вряд ли он позволит себе посадить на лавку Мохамеда Салаха , который собрался побить все рекорды Премьер-Лиги. Мерсисайдцы еще не обеспечили себе участие в ЛЧ сезона 2018/2019, так что набирать очки в матче со «Стоком» им определенно нужно. Кроме того, «красные» сейчас на ходу — лишь одно поражение в 16 последних матчах во всех турнирах потерпела команда Клоппа.

"Гончары" еще имеют шансы спасти сезон и остаться в Премьер-Лиге. Для этого им обязательно нужно брать как можно больше очков в матчах с «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас», надеяться на осечки «Суонси» и, в последнем туре, биться непосредственно с «лебедями» за место под солнцем — сохранение прописки в АПЛ. Пока команды разделяют 4 очка, эту разницу и необходимо ликвидировать «Стоку» за оставшиеся матчи. Однако подопечные Ламберта не могут победить в чемпионате вот уже 11 матчей кряду, так что их спасение выглядит практически невыполнимой задачей.

Интересные факты противостояния «Ливерпуля» и «Сток Сити»:

"Ливерпуль" не проигрывает уже 19 домашних матчей кряду.

"Сток Сити" проиграл 6 из 7 предыдущих поединков против мерсисайдцев.

3 последних поединка АПЛ на " Энфилде" красные отыграли на ноль.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Клайн, Гомес, Клаван, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Ингз, Соланке.

Сток Сити: Батленд, Зума, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Аллен, Ндиайе, Бауэр, Шакири, Диуф, Крауч.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Сток Сити»:

Несмотря на, возможно, смешанный состав мерсисайдцев, именно хозяева считаются безоговорочными фаворитами встречи. Все-таки «Сток Сити» сейчас откровенно слаб и вряд ли способен на подвиги. Да и последние матчи между этими соперниками неизменно завершались разгромом «гончаров».

На победу «Ливерпуля» букмекеры предлагают коэффициент 1,35, на ничейный результат — 5,90, на успех «Сток Сити» — 9,70.