Курьезный победный гол «Питтсбурга». Видео

Гол Джейка Гюнтцеля принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). Шайба получилась курьезной, так как попала в клюшку 23-летнего американца после броска Сидни Кросби и подскочив по дуге пролетела под рукой у вратаря.

GUENTZ-GOAL!@jakenbake20's third point of the night on the Penguins third goal of the night. pic.twitter.com/VvMrTAjYkY

— Pittsburgh Penguins (@penguins) 27 апреля 2018 г.