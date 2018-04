Беднар, Кэссиди и Галлан номинированы на «Джек Адамс Эворд»

Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на престижную награду «Джек Адамс Эворд», которая вручается тренеру, внесшему наибольший вклад в успех команды в регулярном чемпионате.

Amazing seasons from all of their squads. The Jack Adams Award finalists are Jared Bednar, Bruce Cassidy and Gerard Gallant. We find out the winner in Vegas! #AwardWorthy #NHLAwards pic.twitter.com/bbf6cjKhtj

— NHL (@NHL) 25 апреля 2018 г.

Напомним, имя обладателя приза будет названо в ночь с 20 на 21 июня на торжественной церемонии вручения индивидуальных наград в Лас-Вегасе. В прошлом сезоне трофей получил наставник «Коламбуса» Джон Торторелла.