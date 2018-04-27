Ещё
Беднар, Кэссиди и Галлан номинированы на «Джек Адамс Эворд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беднар, Кэссиди и Галлан номинированы на «Джек Адамс Эворд» 

Советский спорт 41 минуту назад
Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на престижную награду «Джек Адамс Эворд», которая вручается тренеру, внесшему наибольший вклад в успех команды в регулярном чемпионате.
В число номинантов вошли Джаред Беднар («Колорадо») Брюс Кэссиди («Бостон») и Жерар Галлан («Вегас»).
Amazing seasons from all of their squads. The Jack Adams Award finalists are Jared Bednar, Bruce Cassidy and Gerard Gallant. We find out the winner in Vegas! #AwardWorthy #NHLAwards pic.twitter.com/bbf6cjKhtj
— NHL (@NHL) 25 апреля 2018 г.
Напомним, имя обладателя приза будет названо в ночь с 20 на 21 июня на торжественной церемонии вручения индивидуальных наград в Лас-Вегасе. В прошлом сезоне трофей получил наставник «Коламбуса» Джон Торторелла.
Советский спорт: последние новости
Футболисты «Ахмата» начали подготовку к матчу с «Уралом» Илья Воробьев: С составом на ЧМ примерно определились, но у нас тут каждый день сюрпризы Олег Браташ: Стараемся пропустить через олимпийскую сборную максимальное количество игроков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»263
Американцы нанесли крупное поражение россиянам70
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд2
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение