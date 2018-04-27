Игрок «Марселя» Товен: перед голом мяч коснулся моей руки

Полузащитник «Марселя» Флориан Товен, ставший автором победного мяча в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Ред Булл Зальцбург», признался, что мяч коснулся его руки прежде чем залететь в ворота. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Сегодня игроки отдали все ради победы, это главное. Мой гол? Я видел, что Пайет мяч будет подавать мяч на дальнюю штангу, я ударил его головой, но также немного коснулся его рукой.

Сегодня я счастлив, так как мы победили. «Зальцбург» — хорошая команда, для нас это было проблемой, мы знали, что это будет сложно", — цитирует Goal Товена.

"Марсель" выиграл первый матч со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет в Австрии 3 мая.