Активные, бодрые, здоровые. Известные приморцы ответили, зачем нужен спорт

Достоин этой чести морской регион страны? Готов на самом деле спортивный дух жителей края со всей искренностью приветствовать главный футбольный приз-2018? «АиФ-Приморья» расспросил известных личностей края о том, какое место в их жизни занимает спорт и здоровый образ жизни.

Лучший помощник

— Всегда был убежден, что занятия спортом дисциплинируют, укрепляют характер, приучают к системной работе над собой. Со спортом дружу с юности. Занимался боксом, самбо, рукопашным боем. И сейчас стараюсь находить время, чтобы зимой покататься на лыжах, летом обязательно плавание. Спорт не только позволяет поддерживать форму, на протяжении многих лет справляться с достаточно большими ежедневными нагрузками. Для меня это еще и увлекательное занятие, которое дарит азарт, чувство преодоления себя. Не случайно кто-то из мудрых сказал, что самая большая победа человека — это победа над собой. В этом спорт — лучший помощник. Своих детей тоже стараюсь приучать к спортивным занятиям, и, нужно сказать, у них это неплохо получается.

Политолог Андрей Калачинский:

— Профессионально спортом не занимался, но считаю, что он хорош тем, что даёт людям возможность научиться играть в команде, помогает сглаживать жизненные противоречия, добиваться результата и смело идти к цели. Иногда профессиональных спорт вредит здоровью, но вы только посмотрите на наших красавцев-атлетов, которые одним своим видом ставят перед нами цель стремиться именно к такому женскому и мужскому телу в расцвете сил. А непрофессиональный спорт — возможность хорошо провести время с душой и пользой: погонять мяч во дворе, сходить на фехтование, поплавать в своё удовольствие. Знаю много людей, которые после 30-40-50 лет надевают фуфайки хоккеистов и играют в лиге, тех, кто очень много ходит пешком по Приморью, выбирая самые сложные маршруты и ставя цель «коснуться» всех вершин края. Хороший пример чисто приморского спорта — гонки на лодках-дракон. Они зрелищные, в них участвует много непрофессиональных команд, и все участники получают удовольствие от испытаний.

Заслуженный художник России Геннадий Кунгуров:

— Почему людям важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом? Даже не знаю… Я вот уеду в деревню, возьму лопатку, вскопаю кусочек землицы, посажу что-нибудь. Буду холить и лелеять этот кусочек, он меня вознаградит за труды. Вырос в деревне, и мне спортом некогда было заниматься. Помню, как мама вручала лопату и отмеряла от края до края гектар — вот он спорт моего детства, благодаря которому мужики вырастали здоровыми и сильными. Пить-курить за работой тоже некогда было — вот он мой ЗОЖ. А сейчас дай пареньку лопату, он через 15 минут все руки в кровавые мозоли изотрёт. Возможно, вместо спортзала современному человеку нужно съездить в деревню, на полезный труд. Спорт не должен быть заменой земли — людям необходимо хотя бы иногда просто походить на земле босиком, чтобы снять с себя всё скопившееся городское напряжение. Что касается здорового образа жизни, там художнику без этого никуда. Художнику нужно здоровье, поскольку мы в мастерской сидим, в общей сложности, половину того времени, что тратим на искусство. Мы морозим сопли зимой, весной и осенью, жаримся на солнце летом, все ради того, чтобы вы увидели то, что видим мы.

В гармонии с природой

Сотрудник Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра Альбина Кабалик:

— Спорт — прежде всего, здоровье и ухоженный внешний вид, ведь если ты здоров духом, уверенно идёшь к цели, то телом тоже не подкачаешь и однажды всего добьёшься. Лично я считаю, что наше тело — храм, который нужно оберегать всевозможными способами: от здоровой пищи до физических упражнений, благодаря этому ты начинаешь по-настоящему дышать полной грудью, заряжаться энергией и с лёгкостью сворачиваешь любые горы. Спорт заставляет бороться с худшими сторонами себя, а потом наслаждаться своей выдержкой. Сначала ты заставляешь себя идти на тренировку, а по пути домой чувствуешь, как отличное настроение переполняет тебя.

Удэгейский шаман из Красного Яра Василий Дункай:

— Спорт и здоровый образ жизни — это нормально. Мне приятно смотреть на молодых людей, которые выбрали здоровье своей главной чертой, целью по жизни. Даже на примере своего сына воочию вижу, как спорт его дисциплинирует, вырабатывает ответственность, делает сильным, выносливым, настоящим мужчиной. Дай бог, чтобы как можно больше молодёжи тоже выбрали бы для себя такой путь. Меня спрашивают, где взять энергию для того, чтобы перебороть себя. А не надо её нигде брать — живите так, как сами хотите, как удобнее. Если хочется, набирайтесь дурных привычек, не занимайся спортом, мы абсолютно свободны в плане таких решений, но через какое-то время природа всё-таки возьмёт своё, и ты задумаешься, что делаешь с собой. Чтобы познать хорошее, нужно ведь сначала плохие вещи познать, не так ли?

Ждёте от меня слов, что каждый человек должен стремиться вернуться в природу? Вам, городским, это гораздо сложнее сделать, чем нам, всю жизнь живущим в тайге. Это только с виду кажется простым, на самом деле неопытного человека в лесу поджидает много опасностей: то клещ укусит, то путник свернул не туда и заблудился, то дождь пошёл, ветер. Без хоть какой-то выносливости тут не пройти.

Все эти знания мне передали мои родители, а я, в свою очередь, передаю их своим детям. В своё время у меня даже была школа следопытов в деревне, на которой я рассказывал детям о том, как жить в тайге, делился познаниями об окружающем мире и заветах предков. Сегодня эти дети выросли в прекрасных охотников и рыбаков. Сильных, здоровых людей, живущих в гармонии с собой и природой.

Как завести организм?

Визажист и блогер Алёна Сылко:

— Я очень активно занимаюсь спортом, танцами и считаю, что без хорошего настроения и удовольствия здесь делать нечего. Какой смысл выжимать из себя все соки в тренажёрном зале, если ты не чувствуешь при этом радости? Издеваться над собой ради стандартов общества для меня не приемлемо. Хожу в зал не от того, что боюсь поправиться, потерять фигуру. Ребята, да не ради худобы всё это делается — ради самочувствия, гармонии с собой и здорового тела. Для меня неприемлемы сигареты и алкоголь, сидячий образ жизни. Глупо три-четыре раза в неделю работать над собой, а потом выбросить всё это в мусорное ведро вместе с бутылкой и бычком.

Врач краевого центра медицинской профилактики КГБУЗ Галина Халиман:

— Здоровье всегда лучше, чем болезнь, и оно будет тогда, когда человек ведет здоровый образ жизни. Другое дело, что это — очень обширное понятие: и полезное и разнообразное питание, и двигательная активность. Человек — как машина, что в него положишь, то и будет, поэтому ни в коем случае не стоит недооценивать пользу правильного питания. Чтобы поддерживать организм в тонусе и восполнять его затраты, мы должны хорошо и сбалансированно кушать, но не переедать, особенно вредными продуктами. Та же история и с двигательной активностью, если человек мало двигается, то все процессы у него в организме замедляются, ухудшается обмен веществ, падает иммунитет и настроение.

Что касается спорта, то с медицинской точки зрения, все физические нагрузки делятся на утреннюю гимнастику, занятия физкультурой и профессиональный спорт. От последнего ждать прибавления в здоровье не стоит, ведь его суть заключается в преодолении запредельных возможностей человека, что, разумеется, неплохо, но и злоупотреблять этим во вред здоровью всё же не стоит.

Если меня спросят, какую из физических нагрузок выбрать, скажу, что нужно не выбирать что-то конкретное, а сделать своей привычкой здоровый образ жизни. Это совсем не сложно, нужно соблюдать гигиену, правильно, сбалансированно и вкусно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, спать не более семи часов и обязательно заниматься физической нагрузкой не реже трёх раз в неделю как минимум по 20 минут, а идеале по часу. Это заведёт его организм.

Отлично, что вы хотите выглядеть красивыми и мускулистыми, но перед тем, как чем-то заняться, получите консультацию у врача, чтобы точно быть уверенными в отсутствии противопоказаний.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Быстрее, сильнее, выше»

ЦИФРЫ

Более 569 тысяч человек систематически занимаются физической культурой и спортом в Приморском крае.