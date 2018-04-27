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Записка в медальоне: под Орлом нашли останки южноуральца, погибшего в Великой Отечественной войне
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Записка в медальоне: под Орлом нашли останки южноуральца, погибшего в Великой Отечественной войне 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Болховском районе Орловской области поисковики нашли останки южноуральского солдата Ивана Сорокина, погибшего в бою во время Великой Отечественной войны. Его удалось опознать благодаря медальону с запиской.
34-летнего Ивана Романовича Сорокина в 1942 году призвал военный комиссариат Кочкарского района (позднее переименован в Пластовский. — Прим. автора). Из записки известно, что он был женат на Екатерине Архиповне Сорокиной и жил в Пласте на улице Фрунзе, 15.
Поисковики установили, что Иван Сорокин погиб почти сразу, как прибыл на фронт — во время боёв близ Орла в феврале-марте 1942 года. С тех пор он числился без вести пропавшим.
Останки Ивана Сорокина нашли в углублении, напоминающем погреб или блиндаж. По всей видимости, местные жители сложили туда погибших солдат в качестве санитарно-боевого захоронения. Помимо южноуральца там обнаружили останки ещё 12 человек. Не исключено, что их может быть больше — поисковики ещё не закончили работы на том участке.
Поисковикам помогают кадеты
— Он лежит с боевыми товарищами и неотделим, поэтому будет похоронен тут, в Орловской области, — рассказал 74.ru в телефонной беседе руководитель поискового отряда «Костёр» Николай Красиков. — Но родные должны знать, что он найден, и могут получить медальон.
Торжественное захоронение предварительно запланировано на 5 мая. Следователи СК, чьи подшефные кадеты работают в поисковом отряде, проверили адрес в Пласте и попытались найти родственников Ивана Сорокина, но пока их усилия не увенчались успехом.
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