Записка в медальоне: под Орлом нашли останки южноуральца, погибшего в Великой Отечественной войне

В Болховском районе Орловской области поисковики нашли останки южноуральского солдата Ивана Сорокина, погибшего в бою во время Великой Отечественной войны. Его удалось опознать благодаря медальону с запиской.

34-летнего Ивана Романовича Сорокина в 1942 году призвал военный комиссариат Кочкарского района (позднее переименован в Пластовский. — Прим. автора). Из записки известно, что он был женат на Екатерине Архиповне Сорокиной и жил в Пласте на улице Фрунзе, 15.

Поисковики установили, что Иван Сорокин погиб почти сразу, как прибыл на фронт — во время боёв близ Орла в феврале-марте 1942 года. С тех пор он числился без вести пропавшим.

Останки Ивана Сорокина нашли в углублении, напоминающем погреб или блиндаж. По всей видимости, местные жители сложили туда погибших солдат в качестве санитарно-боевого захоронения. Помимо южноуральца там обнаружили останки ещё 12 человек. Не исключено, что их может быть больше — поисковики ещё не закончили работы на том участке.

Поисковикам помогают кадеты

— Он лежит с боевыми товарищами и неотделим, поэтому будет похоронен тут, в Орловской области, — рассказал 74.ru в телефонной беседе руководитель поискового отряда «Костёр» Николай Красиков. — Но родные должны знать, что он найден, и могут получить медальон.

Торжественное захоронение предварительно запланировано на 5 мая. Следователи СК, чьи подшефные кадеты работают в поисковом отряде, проверили адрес в Пласте и попытались найти родственников Ивана Сорокина, но пока их усилия не увенчались успехом.