Специалист по счастью: в Дубае на работу взяли младенца

В аэропорту Дубая имеется весьма нестандартный сотрудник, который трудится «специалистом по счастью». Этот 8-месячный ребенок оказался зарегистрированным работником аэропорта и сыном одного из чиновников, поэтому его должность и факт работы в таком маленьком возрасте привлекли внимание общества и прокуратуры . По всей видимости те, кто назначил младенца специалистом по счастью рассчитывали на восторг и умиление, однако общество отметило, что даже взрослым сейчас трудно найти работу, а в аэропорту Дубая получает зарплату малыш, которому еще нет и года. Многие заинтересовались законностью такой должности, а также публика возмутилась тем, что для этого мальчика специально была придумана новая должность. Мухаммед Аль Хашеми, чей возраст всего восемь месяцев, оказался сыном руководителя Управления авиации Дубая, а также наиболее юным сотрудником, которого когда-либо принимали непосредственно на официальную должность. В социальных сетях сразу появилось множество фотографий и видео нового работника аэропорта, которые на первый взгляд кажутся милыми, но в то же время вызывают множество вопросов у публики и возмущенных комментариев.

Малолетний работник в итоге вызвал значительный интерес со стороны сотрудников прокуратуры Абу-Даби, где пообещали проверить законность указанного трудоустройства. Официальная проверка по данному поводу уже началась, и публике в скором времени предоставят ответы на вопросы относительно легальности создания такой должности.]]>