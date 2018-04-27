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В аэропорт Дубая взяли на работу младенца
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В аэропорт Дубая взяли на работу младенца 

Мир24 1 час назад
На работу в аэропорт Дубая устроили ребенка, которому всего восемь месяцев. Мухаммед Аль Хашеми является сыном сотрудника Управления гражданской авиации, сообщает Arabian Business.
Прокуратура Абу-Даби заинтересовалась законностью такого трудоустройства. Малышу даже придумали должность, которую назвали «специалист по счастью».
Видео с мальчиком появилось в соцсетях, однако собрало много возмущенных комментариев пользователей. Через некоторое время его удалили. Но прокуратура успела заинтересоваться этим вопросом и намерена провести специальное расследование.
Что мешает людям быть счастливыми, рассказала телеканалу «МИР 24» врач-психотерапевт высшей категории, автор книг о счастье Ирина Головина. По ее словам, у 20 процентов людей изначально больше серотонина (это гормон спокойного счастья) и дофамина (гормон безудержной радости). Им легче находиться в гармонии с собой и внешним миром.
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