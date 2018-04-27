Барнаулец лишился части уха после драки в караоке-баре

Посетитель караоке-бара потерял ухо после драки, сообщает прокуратура Алтайского края.

По данным ведомства, в феврале прошлого года осужденный с супругой и друзьями пришел в караоке-бар. Женщина решила заказать песню и взяла с соседнего стола бумагу с ручкой. Ее действия не понравились подруге одного из посетителей, который сидел за столом, и она оскорбила женщину. Мужчины решили не оставаться в стороне, в итоге в ходе драки осужденный откусил обидчику треть уха.

По решению суда осужденному назначили ограничение свободы на полтора года. Ему также нельзя выезжать за пределы краевой столицы и посещать питейные заведения.