Чемпион мира по игре в шашки го Кэ Цзе вновь попытается обыграть искусственный интеллект

ШАНХАЙ, 27 апреля. / ТАСС /. Чемпион мира по игре в шашки го (китайское название — вэйци) Кэ Цзе, проигравший в мае 2017 года компьютерной программе AlphaGo, в пятницу вновь попытается взять верх над искусственным интеллектом. Как пишет шанхайский информационный портал «Пэнпай», на этот раз его противником станет китайская программа Golaxy, разработанная компанией «Чжункэ тяньцзи».

Матч состоится во второй половине дня в городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь). Призовой фонд противостояния человека и машины определен в размере 1 млн юаней (около $158 тыс.). На этот раз, в отличие от матча с AlphaGo, состоится лишь одна показательная игра.

После приковавшего внимание общественности не только в Китае, но и за рубежом последнего матча с разработанной компанией Google DeepMind программой AlphaGo Кэ Цзе заявлял, что больше никогда не будет пытаться обыграть искусственный интеллект. «Тогда мне казалось, что нет больше никакого смысла играть с искусственным интеллектом. Теперь я снимаю для себя этот запрет и никогда не буду говорить о том, что больше не собираюсь играть с искусственным интеллектом. Полагаю, что это очередной вызов самому себе», — приводят местные СМИ слова Кэ Цзе перед матчем.

Кэ Цзе родился в 1997 году в городе Лишуй (восточная провинция Чжэцзян), в го он начал играть с 5 лет, а в 2007 году выиграл свой первый национальный чемпионат в Китае. В настоящее время является обладателем девятого дана по этой игре и возглавляет список лучших игроков мира по версии Go Ratings. В 2015 году, завоевав свой первый международный титул, Кэ Цзе стал самым молодым чемпионом мира по игре в го. В мае 2017 года Кэ Цзе пытался обыграть программу AlphaGo, но потерпел неудачу во всех трех матчах, которые состоялись в городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян).

Го — одна из самых распространенных логических настольных игр в мире. Она входит в число пяти базовых дисциплин главного соревнования в интеллектуальных видах спорта — Всемирных интеллектуальных игр. Считается, что она развивает как правое, так и левое полушарие мозга, тренирует аналитические и интуитивные навыки человека. В случае победы над AlphaGo приз Кэ Цзе должен был составить $1,5 млн