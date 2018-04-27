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В Барнауле прошли любительские кинологические соревнования «След. Весна»
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В Барнауле прошли любительские кинологические соревнования «След. Весна» 

АиФ — Алтай 43 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Любительские кинологические соревнования «След. Весна» прошли в Барнауле в пяти дисциплинах: каникросс, байкджоринг, эстафета, джилити-кросс и забег для детей с ограниченными возможностями.
В программу включили новую для соревнований дисциплину «байкджоринг». Оказалось, что заезды на велосипедах с собаками довольно популярны в Барнауле. В этой категории выступило 19 велогонщиков. Еще 50 спортсменов выступили в дисциплине «бег с собакой», особенное внимание привлекли детские забеги.
Ребята с ограниченными возможностями здоровья пробежались вместе с собаками из приюта «Ласка». Родителям настолько понравилась реакция детей, что они попросили открыть в приюте кружок канистерапии. Организаторам эта идея пришлась по душе.
«Мы уверены, что наше сотрудничество в области канистерапии, полезное и важное как для людей, так и для собак, будет продолжено», — сказала Софья Куликова, зампредседателя Барнаульской городской общественной организации «Ласка».
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