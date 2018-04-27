Валерий Непомнящий: В нашем чемпионате очень важна роль «дядек»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Непомнящий поделился с Sobesednik.ru своим мнением о составе сборной РФ на чемпионате мира:

Сергей Игнашевич и братья Березуцкие в конце сезона могут одновременно завершить карьеру — шансы 50 на 50.

По своим данным они могли бы еще играть не только в клубе, но и в сборной на домашнем чемпионате мира. К сожалению, у братьев с тренером сборной Станиславом Черчесовым не сложились отношения. Мне не очень корректно на эту тему говорить, но я уверен, что, не считая Джикии (который выбыл из-за травмы), в этой зоне они сильнейшие из тех, кто есть в России на этой позиции. Да, они с возрастом потеряли многое в физике, да, не хватает мобильности. Может, даже на все 90 минут не хватает концентрации. Но на сегодняшний момент это самые сильные центральные защитники. Дело даже не в их данных.

Я давно заметил, что именно в нашем чемпионате очень важна роль таких фигур — возрастных, авторитетных русскоязычных игроков, дядек, как их называют. Когда есть основа, молодым легче себя проявлять. Сейчас в «Локомотиве» появились Игорь Денисов , Ведран Чорлука — вот и братья Миранчуки вышли на новый уровень. В свое время у «Зенита» была целая обойма таких игроков.

Но все-таки Березуцкие и Игнашевич сами первые сказали, что заканчивают играть в сборной. Так что на тренера здесь грешить нельзя.

Позицию центрального защитника сегодня называют самой дефицитной в России.

Когда они появятся — это, к сожалению, вопрос вообще непрогнозируемый. Был период, когда считалось, что у нас нет нападающих — перед тем как появилась целая группа во времена Павлюченко и Аршавина. Кто работал с юношами — знает, что год на год не приходится, один год может быть очень мощным, другой — послабее. Исправить это можно было бы качественной подготовкой резерва. Сейчас на выданье у нас один Головин и, может быть, Смолов, а больше никого нет. Было время, когда из «Спартака» 8 человек ушли в европейские чемпионаты и отлично там играли. Работа тренера с детьми и юношами должна быть уважаемой, престижной, должна хорошо оплачиваться. А у нас зарплата у тренеров, как я знаю, одна ставка — от 4 до 10 тысяч. Но это же смешно. Футболисты, играющие в команде, получают намного больше, но это уже тема отдельная. Кто же виноват, что им такие сумасшедшие контракты предлагают — они и рады.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018.