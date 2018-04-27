Схватка двух агрессивных осьминогов попала на видео

Схватка между моллюсками произошла на территории затопленного корабля.

Исследователям из Okeanos Explorer удалось заснять редкое явление — схватку двух огромных осьминогов на морском дне.

На ролике показано, как один из моллюсков исследует разрушенный корабль, после чего сталкивается там с другим осьминогов. Между ними начинается схватка.

Через какое-то время «житель» затонувшего корабля прогнал злостного нарушителя спокойствия. При этом обоим моллюскам затем требуется время, чтобы «успокоиться» после агрессивной борьбы. Видео было опубликовано в социальной сети Facebook.

Ранее ученые обнаружили на дне Тихого океана огромное скопление неизвестных науке осьминогов, обитающих и откладывающих яйца в условиях, непригодных для их существования.