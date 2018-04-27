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Схватка двух агрессивных осьминогов попала на видео
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Схватка двух агрессивных осьминогов попала на видео 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Схватка между моллюсками произошла на территории затопленного корабля.
Исследователям из Okeanos Explorer удалось заснять редкое явление — схватку двух огромных осьминогов на морском дне.
На ролике показано, как один из моллюсков исследует разрушенный корабль, после чего сталкивается там с другим осьминогов. Между ними начинается схватка.
Через какое-то время «житель» затонувшего корабля прогнал злостного нарушителя спокойствия. При этом обоим моллюскам затем требуется время, чтобы «успокоиться» после агрессивной борьбы. Видео было опубликовано в социальной сети Facebook.
Ранее ученые обнаружили на дне Тихого океана огромное скопление неизвестных науке осьминогов, обитающих и откладывающих яйца в условиях, непригодных для их существования.
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