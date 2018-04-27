«Рома» — «Кьево». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля

«Рома»

Римская «Рома» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 67 очков.

Опередить «Ювентус» и «Наполи» подопечные Эусебио Ди Франческо уже не смогут, поэтому им остается просто бороться за попадание в зону Лиги чемпионов с «Лацио» и «Интером».

Все прогнозы на Серию А С начала апреля римская команда проиграла «Фиорентине» (0:2), сыграла вничью с «Лацио» (0:0), а также обыграла «Дженоа» (2:1) и СПАЛ (3:0).

Накануне в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Рома» потерпела поражение от «Ливерпуля» (2:5).

«Кьево»

Футболисты «Кьево» расположились на 17-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии A, имея на своем счету 31 очко.

Веронцы продолжают борьбу за выживание, имея преимущество в два балла над СПАЛом, который идет в зоне вылета.

В этом месяце «желто-синие» не одержали ни одной победы, сыграв вничью с «Сассуоло» (1:1), «Торино» (0:0) и СПАЛом (0:0), а также проиграв «Наполи» (1:2) и «Интеру» (1:2).

Примечательно, что в гостях «Кьево» не выигрывал с 24 сентября прошлого года, когда нанес поражение «Кальяри» (2:0).

Серьезных кадровых проблем у веронцев на данный момент нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ромы» — 1,37, победа «Кьево» — 8,10, ничья — 5,00.

Действительно, «волки» превосходят своего соперника практически по всем статьям, однако давайте не забывать, что в начале недели они провели тяжелую игру на «Энфилде», а уже 3 мая примут «Ливерпуль» на своем поле.

Конечно, набрать три очка «Роме» очень важно, но при этом важно и сохранить силы на Лигу чемпионов.

В то же время веронцы будут настроены решительно, ведь им нужно бороться за выживание. Они редко побеждают в последнее время, но играют вполне достойно, в том числе с «Наполи» и «Интером». Учитывая вышесказанное, мы бы поставили на «победу „Кьево“ с форой +1,5» за 1,77.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал „Ромы“ меньше 2» за 1,90. Допускаем, что римляне выиграют 1:0 или 2:1, но вряд ли забьют даже три мяча.