Приморцы выбирают спорт и стремятся к здоровому образ жизни

В Приморском крае растет число приверженцев здорового образа жизни. Согласно данным Приморскстата, в 2017 году спортом в регионе занимались более полумиллиона человек. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на данные ведомства.

По обнародованным статистическим данным, самыми популярными видами спорта в крае оказались: футбол — 25 тысяч занимающихся, волейбол — 21 тысяча человек, плавание — 19,7 тысячи спортсменов, баскетбол — 18 тысяч, легкая атлетика — 11,9 тысячи, настольный теннис — 8.6 тысячи, хоккей — 8.3 тысячи, рыболовный спорт — 7,4 тысячи, самбо — 6.9 тысячи, в шахматы играли 6,4 тысячи человек, в секцию бокса ходили 5,6 тысячи человек, лыжные гонки привлекли 4 тысячи спортсменов и пулевая стрельба — 3 тысячи человек.

Всего в Приморье, по данным краевого департамента физической культуры и спорта, на начало 2018 года работало 3247 спортивных организаций, из них в сельской местности — 1051 спортивное сооружение.

Из краевого бюджета на развитие физкультуры и спорта в течение года выделено 4311,9 миллионов рублей.